Andrea Scanzi “forse” aveva ragione: Briatore ha sbagliato (Di martedì 25 agosto 2020) Andrea Scanzi è un noto giornalista e saggista, di recente ha espresso il suo pensiero sull’aumento di casi positivi al Covid-19. In particolare, parlando di Briatore. Andrea Scanzi è un noto giornalista del Fatto Quotidiano. Tra lui e l’imprenditore Flavio Briatore il rapporto non è mai stato roseo, soprattutto di recente. I due infatti solo pochi mesi fa avevano alimentato un importante botta e risposta sul tema del Covid-19Articolo completo: Andrea Scanzi “forse” aveva ragione: Briatore ha sbagliato dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

“Conosco colleghi che venderebbero la madre per essere ventesimi (ventesimi: non primi) nella classifica di saggistica della Lettura del Corriere della Sera. lo sono primo da due mesi. Potete immagina ...

Sgarbi si scaglia contro Scanzi e Travaglio: «Siete delle caccole, scrivete stronz***»

Vittorio Sgarbi si scaglia, ancora una volta, contro Marco Travaglio e Andrea Scanzi per gli articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano a proposito del coronavirus. Lo fa in un video di oltre dieci minu ...

