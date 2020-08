Alessia Marcuzzi: "Mio marito è qui accanto a me e sta ridendo..." (Di martedì 25 agosto 2020) Alessia Marcuzzi è stata, suo malgrado, al centro del gossip estivo. Tutta 'colpa' dei rumors sulla presunta crisi matrimoniale con Paolo Calabresi, dovuta al presunto flirt con Stefano De Martino, che nel frattempo ha definitivamente rotto con Belen Rodriguez. Dopo le smentite esplicite dei diretti interessati (in realtà si sono esposti soltanto De Martino e Rodriguez, mentre la conduttrice di Temptation Island ha scelto la via del silenzio), oggi arriva quella implicita proprio della Marcuzzi. Nel corso dell'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha detto "mio marito Paolo (Calabresi), che è qui accanto a me mentre parliamo al telefono, sta ridendo", evidenziando come il rapporto matrimoniale sia più saldo ... Leggi su blogo

