Viaggio nello scriptorium di Cividale: ricostruito nei dettagli un laboratorio del XII secolo (Di lunedì 24 agosto 2020) Cividale è infatti il solo centro della penisola a vantare uno scriptorium ricostruito in maniera fedelissima sui modelli del XII e del XIII secolo e soprattutto – in questo sta l’eccezionalità dell’operazione – realtà viva e attiva, non semplice sito espositivo. Frutto dell’intuizione e della passione del maestro miniaturista Massimo Saccon, 40 anni di esperienza alle spalle, l’affascinante scrigno di saperi antichi è stato inaugurato ieri pomeriggio con una cerimonia a numero chiuso in ottemperanza alle disposizioni anti-contagio: ad accogliere lo Studio Vellum – Opificium Civitas Austriae sono incantevoli locali dell’anno Mille affacciati su via Candotti, di proprietà dell’Ente di sostentamento del clero, entusiasta di metterli ... Leggi su udine20

Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??#BarSportVS Live Volete iniziare a seguire le leghe americane? Ecco una chiacchierata a 360° sul mondo dello sport ol… - MarcoSeahawks : RT @vitasportivait: ??#BarSportVS Live Volete iniziare a seguire le leghe americane? Ecco una chiacchierata a 360° sul mondo dello sport ol… - vitasportivait : ??#BarSportVS Live Volete iniziare a seguire le leghe americane? Ecco una chiacchierata a 360° sul mondo dello spor… - 20Ventiblog : Quello italiano è un popolo di sportivi da telecomando, da palazzetti, da bar. Dai ricordi delle notti magiche di I… - faithless95 : @HVMaradona @sscnapoli No ma non parlavo di quello. Io intendo proprio creare contenuti sui calciatori, sui momenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nello Viaggio nello «spadarese». La neolingua paracristiana del gesuita cinguettante che sussurra al Pontefice La Verità Nelli sbarca in Russia: "A Belgorod per sfidare Zaytsev e campioni come Ngapeth e Sokolov"

Da Milano a Istanbul, dalla città turca - dopo 12 ore di scalo - a Mosca e poi, dopo l’ultimo cambio di volo, l’ultimo tratto del viaggio fino a Belgorod. Da qualche giorno è iniziata l’avventura di G ...

Viaggi in auto: gli accessori da avere sempre a bordo

Quando si intraprende un lungo viaggio in auto, per raggiungere una località turistica o un luogo lontano, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Sono tante le situazioni spiacevoli che possono c ...

Da Milano a Istanbul, dalla città turca - dopo 12 ore di scalo - a Mosca e poi, dopo l’ultimo cambio di volo, l’ultimo tratto del viaggio fino a Belgorod. Da qualche giorno è iniziata l’avventura di G ...Quando si intraprende un lungo viaggio in auto, per raggiungere una località turistica o un luogo lontano, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Sono tante le situazioni spiacevoli che possono c ...