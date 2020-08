Un altro grande del giornalismo se n'è andato. Addio a Arrigo Levi, fu anche primo conduttore di tg (Di lunedì 24 agosto 2020) E' scomparso oggi all'età di 94 anni Arrigo Levi, per decenni una delle figure più note ed autorevoli del giornalismo italiano. Nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato per la Bbc, è stato ... Leggi su tg.la7

AlEmbassyItaly : Piccola ????, grande??! Incontro con il gruppo dei ciclisti ???? e il campione ????, in onore ai medici ????! Un altro mom… - AMorelliMilano : Il #governo ha arrecato un grande danno agli imprenditori che hanno investito molti soldi per la riapertura dei loc… - roberto_rumiati : RT @totofanatici: Il 24 agosto 1903 nasceva il Grande Peppino De Filippo, con Totò aveva una straordinaria intesa e capacità di compensars… - NoiNotizie : RT @davide06568174: @andreavianel un altro grande giornalista e uomo sensibile se ne va mi ricordo con affetto e stima la trasmissione gli… - romi_andrio : RT @viagginbici: La regione dell’Etruria, a nord di Roma, ha il grande pregio di essere poco urbanizzata. in una parola, il paradiso dei mo… -

Ultime Notizie dalla rete : altro grande Orologi, le aste sbancano da New York a Ginevra Il Sole 24 ORE Loiri Porto San Paolo, il sindaco: "Ci sono due nuovi casi"

"Ho ricevuto da poco la comunicazione da parte del dipartimento di Prevenzione in merito a due casi di positività al Covid-19 presenti nel nostro territorio. Si tratta di due soggetti che sono stati s ...

Bonorva, nuova dirigenza per la squadra di calcio. In panchina Gigi Fieno

Il Bonorva calcio, compagine che milita nel campionato di Promozione girone B, quest'estate sembrava dovesse scomparire dal panorama calcistico isolano. Dirigenza dimissionaria, assemblee vuote, nessu ...

"Ho ricevuto da poco la comunicazione da parte del dipartimento di Prevenzione in merito a due casi di positività al Covid-19 presenti nel nostro territorio. Si tratta di due soggetti che sono stati s ...Il Bonorva calcio, compagine che milita nel campionato di Promozione girone B, quest'estate sembrava dovesse scomparire dal panorama calcistico isolano. Dirigenza dimissionaria, assemblee vuote, nessu ...