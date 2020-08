TikTok fa causa a Donald Trump (Di lunedì 24 agosto 2020) Un nuovo capitolo della ‘guerra’ tra TikTok e Donald Trump. Dopo le tensioni delle ultime settimane, i vertici del famoso social network hanno deciso di passare alle vie legali nei confronti dell’amministrazione statunitense. Nelle ultime ore sarebbe emerso anche il ruolo di Mark Zuckerberg, fondatore e proprietario di Facebook (e non solo), nella decisione presa dalla Casa Bianca che si pone alla base dell’ordine esecutivo di vendita emanato dalla Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Non è vero che Conte vuole bannare TikTok in Italia «L’ordine esecutivo emesso dall’amministrazione il 6 agosto 2020 ha il potenziale di togliere i diritti alla comunità senza alcuna prova che giustifichi tale azione estrema e senza giusto processo – hanno comunicato i ... Leggi su giornalettismo

