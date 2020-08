Scuola, l'incognita dei test sierologici ai prof. Ci salverà il fai da te? (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono giorni difficili questi per il mondo scolastico: dirigenti, docenti e personale scolastico dei quasi quattromila istituti superiori pubblici e paritari sono al lavoro per accogliere già dal 1° settembre le migliaia di studenti che hanno riportato insufficienze nello scrutinio di giugno, e che pertanto dovranno svolgere mirati corsi di recupero.Tante le incertezze per i dirigenti scolastici, legate ad un quadro epidemiologico di circolazione endemica del virus in progressivo aumento. All’incognita dei lavoratori fragili su cui si attendono chiarimenti dal M. I., si aggiunge il ritardo per la determinazione dell’organico potenziato docente da assegnare agli istituti, cosa che sta condizionando il lavoro di assegnazione dei prof alle classi. Vi è inoltre da considerare la difficoltà degli Enti locali nel soddisfare ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #scuola Incognite sulla riapertura della scuola, per ora confermata al 14 settembre. Pesano i contagi in aumento… - pillaiandrea : RT @HuffPostItalia: Scuola, l'incognita dei test sierologici ai prof. Ci salverà il fai da te? - HuffPostItalia : Scuola, l'incognita dei test sierologici ai prof. Ci salverà il fai da te? - sono_paola : @TommasoCurzio @docflipperino1 @SilviaVentura19 Infatti. Ma ribadisco che al momento non c’è prova di virus affievo… - SbusyThe : @ilruttosovrano Dubbio: ma il personaggio è andato a scuola? No, perché è una seria incognita. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola incognita Scuola, l'incognita dei test sierologici ai prof. Ci salverà il fai da te? L'HuffPost Scuola, l'incognita dei test sierologici ai prof. Ci salverà il fai da te?

Sono giorni difficili questi per il mondo scolastico: dirigenti, docenti e personale scolastico dei quasi quattromila istituti superiori pubblici e paritari sono al lavoro per accogliere già dal 1° se ...

La scuola del dopo Covid 19: ecco gli interventi previsti

La scuola si prepara a riaccogliere i suoi studenti. Quanto meno ci prova vista l’incognita che ruota intorno all’evolversi del Covid 19. Ma, in base alle disposizioni del governo, ciascun Ente comuna ...

Sono giorni difficili questi per il mondo scolastico: dirigenti, docenti e personale scolastico dei quasi quattromila istituti superiori pubblici e paritari sono al lavoro per accogliere già dal 1° se ...La scuola si prepara a riaccogliere i suoi studenti. Quanto meno ci prova vista l’incognita che ruota intorno all’evolversi del Covid 19. Ma, in base alle disposizioni del governo, ciascun Ente comuna ...