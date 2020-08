Scomparsa di Sabrina Beccalli, i Ris trovano tracce di sangue nell'appartamento della ex di Pasini (Di lunedì 24 agosto 2020) È il luogo dove il 45enne, ora in carcere, ha portato la donna Scomparsa a Ferragosto, e dove sarebbe morta. La procura dispone accertamenti sul cellulare dell'uomo Leggi su repubblica

MediasetTgcom24 : Scomparsa Sabrina Beccalli, trovato sangue in appartamento a Crema #crema - infoitinterno : Scomparsa di Sabrina Beccalli, i Ris trovano tracce di sangue nell'appartamento della ex di Pasini - rep_milano : Scomparsa di Sabrina Beccalli, i Ris trovano tracce di sangue nell'appartamento della ex di Pasini [aggiornamento d… - UnioneSarda : La scomparsa di Sabrina, trovate tracce di sangue in un appartamento di #Crema - planetpaul65 : RT @Agenzia_Ansa: Il Ris ha trovato tracce di sangue sul pianerottolo e nel bagno dell'abitazione in cui si suppone possa essere stata ucci… -