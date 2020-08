Rientri dalle vacanze, da Genova ad Ancona nei porti niente test a chi sbarca. Con un’eccezione (Di lunedì 24 agosto 2020) Negli scali portuali non sono stati predisposti presidi per effettuare i tamponi, ad eccezione di Civitavecchia. La Toscana preannuncia che aprirà il servizio a Livorno. Trattativa in corso Lazio-Sardegna, con la mediazione del governo, per fare tamponi sia all’imbarco che allo sbarco dei vacanzieri Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Rientri dalle vacanze, da Genova ad Ancona nei porti niente test a chi sbarca - fisco24_info : Rientri dalle vacanze, da Genova ad Ancona nei porti niente test a chi sbarca. Con un’eccezione: Negli scali portua… - alevabenecosi : Adesso, con i rientri dalle ferie, è utile più che mai scaricare immuni! #contagi #COVID19 - ItaSnkrs : RT @Manolovilla14: Rientri dalle vacanze... Decidi di andare a correre al parco dietro casa... Noti un giovane ragazzo che sta pisciando di… - Magnacaura : RT @sole24ore: Rientri dalle vacanze, da Genova ad Ancona nei porti niente test a chi sbarca -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri dalle Rientri dalle vacanze, da Genova ad Ancona nei porti niente test a chi sbarca Il Sole 24 ORE Napoli: tamponi negativi, l'intera rosa va in ritiro

ROMA, 24 AGO - I tamponi ai giocatori del Napoli hanno dato esito negativo e così la rosa azzurra partirà al completo oggi da Napoli verso Castel di Sangro (Aq) per l'inizio del ritiro precampionato.

l’aumento dei contagi

Nessun tampone per chi rientra dai paesi a rischio contagio o dalle regioni più frequentate dai turisti. Il porto di Genova, a differenza di altri scali italiani, non cambia strategia nemmeno dopo il ...

ROMA, 24 AGO - I tamponi ai giocatori del Napoli hanno dato esito negativo e così la rosa azzurra partirà al completo oggi da Napoli verso Castel di Sangro (Aq) per l'inizio del ritiro precampionato.Nessun tampone per chi rientra dai paesi a rischio contagio o dalle regioni più frequentate dai turisti. Il porto di Genova, a differenza di altri scali italiani, non cambia strategia nemmeno dopo il ...