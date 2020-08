Prezzi Carburanti: calma sulla rete (Di lunedì 24 agosto 2020) calma sulla rete Carburanti italiana: oggi e nelle settimane a cavallo di Ferragosto non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. calma anche sui Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ a 1,407 euro al litro (come il 7 agosto), con i diversi marchi compresi tra 1,406 e 1,420 euro/litro (no logo 1,393). Il prezzo medio praticato del diesel e’ a 1,288 euro/litro (come il 7 agosto), con le compagnie posizionate tra 1,286 e 1,303 euro/litro (no logo 1,273). Quanto al ... Leggi su meteoweb.eu

QuotidianoEnerg : Prezzi carburanti: regna la calma - ILRoodWitte : RT @egazette1: #Carburanti: prosegue il calo, anche #Tamoil e #Q8 tagliano I #prezzi praticati sul territorio continuano a scendere https:/… - PaoloLuraschi : Petrolio WTI 42.70$ Prezzi dei futures di riferimento sul petrolio senza una direzione precisa nonostante la prosec… - CinziaFufy74 : @lu_zero_ @quinta Il tabacco e l'alcool sono tassati molto perché sanno che siamo galline da spennare. Perché nonos… - federmetano : #Prezzi #carburanti 2020 di #Benzina, #Gasolio, #GPL, #Metano #CNG e #LNG. L’andamento del mercato delle medie dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi Carburanti Prezzi carburanti: regna la calma - Focus Energia Agenzia ANSA Prezzi carburanti: regna la calma

Quotidiano Energia - Estate all’insegna della tranquillità sulla rete carburanti italiana. Oggi e nelle settimane a cavallo di Ferragosto non si registrano infatti interventi sui prezzi raccomandati d ...

Carburanti, come difendersi dai rincari ecco la mappa del risparmio in provincia

Dopo il lockdown tornano ad aumentare benzina e gasolio, ma si può tagliare il costo del pieno anche di 6 centesimi al litro PISTOIA. L’estate traina verso l’alto il prezzo del carburante in provincia ...

Quotidiano Energia - Estate all’insegna della tranquillità sulla rete carburanti italiana. Oggi e nelle settimane a cavallo di Ferragosto non si registrano infatti interventi sui prezzi raccomandati d ...Dopo il lockdown tornano ad aumentare benzina e gasolio, ma si può tagliare il costo del pieno anche di 6 centesimi al litro PISTOIA. L’estate traina verso l’alto il prezzo del carburante in provincia ...