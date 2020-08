Pop babilonya, il crowdfunding più femminile che c’è (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi sarebbe dovuto uscire il cinquecentesimo video del Festivalino di Anatomia femminile, strano a dirsi, ma in qualche modo un appuntamento estivo per quanti seguono la musica delle cantautrici. Nel corso degli ultimi quattro anni ne sono andate in scena quattro edizioni ufficiali, più quelle Off andata in scena lo scorso autunno e quella Pandemica andato in scena in primavera, a seguire quelle portate fisicamente a Sanremo, al MEI, a Roma. Cinquecento video inediti di centinaia di cantautrici, qualcosa di incredibile, a pensarci, di unico, di entusiasmante. Forse addirittura di eroico. Ce ne sarebbe da organizzare qualcosa di grande, ci siamo detti, festeggiare nel modo più clamoroso possibile. Ma siamo in un periodo strano. Sì, diciamolo onestamente, questo 2020 è un anno da dimenticare. Di quelli che, se uno li ... Leggi su optimagazine

