Otranto, atti vandalici in città: denunciati tre noti 'trapper' (Di lunedì 24 agosto 2020) Otranto - Tre giovani trapper sono stati denunciati dalla polizia a Otranto con l'accusa di aver compiuto una serie di atti vandalici in città e di aver pubblicato le loro bravate sulle loro pagine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Otranto, atti vandalici in città: denunciati tre noti «trapper» -

Ultime Notizie dalla rete : Otranto atti

OTRANTO - Tre giovani trapper sono stati denunciati dalla polizia a Otranto con l’accusa di aver compiuto una serie di atti vandalici in città e di aver pubblicato le loro bravate sulle loro pagine so ...Sono stati denunciati dopo avere condiviso in rete i video delle loro scorribande nel centro storico di Otranto i trapper milanesi Fuoripericash, Diablobay666 e Digiosantana9. I tre, due 21enni e un 2 ...