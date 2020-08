Ora è ufficiale: Reggina, preso il difensore Stavropoulos (Di lunedì 24 agosto 2020) Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è arrivata l’ufficialità: Dimitrios Stavropoulos è un nuovo calciatore della Reggina. Il difensore si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto fino al 30 giugno 2022. Stavropoulos, difensore centrale greco di 191 centimetri, classe 1997, è cresciuto nell’Olympiakos ed è reduce da una lunga esperienza con il Panionios. Visualizza questo post su Instagram Dalla Grecia alla…Magna Grecia! Benvenuto Dimitrios Stavropoulos Lillo D’Ascola #ANewBeginning #DimiStavropoulos Un post condiviso da Reggina 1914 (@Reggina 1914 official) in data: 24 Ago 2020 alle ore 7:55 PDT Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla

Il difensore turco passa dalla Roma alla squadra di Juric in prestito con diritto di riscatto. Ceduto invece Crescenzi alla Cremonese. E' iniziato il calciomercato estivo 2020 per il Verona di Juric.

La prima Roma dell'era Friedkin deve ancora prendere forma. A meno di una settimana dal raduno a Trigoria per i tamponi non c'è ancora nessun movimento ufficiale né in entrata né in uscita.

