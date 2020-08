Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 24 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Cosa prevede la programmazione di Rai e Mediaset per questa sera, lunedì 24 agosto 2020, sui loro maggiori canali. Questa sera in onda sui canali Rai Pietro Mennea – La freccia del Sud, è questa la scelta del film di questa sera per Rai 1. Il film con la regia di Ricky Tognazzi e interpretato da Michele Riondino, è una riproposta della rete in questi giorni estivi. Un ricordo della storia del velocista di Barletta e insieme al suo storico allenatore Carlo Vittori. Tutto comincia con le Olimpiadi di Mosca del 1980, quelle storiche per la storia dell’atleta. Pietro Mennea è ai blocchi di partenza e in un attimo torna indietro nel tempo fino a quando la sua vita è cambiata. Rai 2 manda in onda alle 21:20, il telefilm Hawaii Five – 0 con la puntata Mistero in fondo al mare, una prima visione ... Leggi su thesocialpost

Maverick, con un gesto di grande coraggio, si scaraventato giù dalla sua Yamaha quando ha capito di essete senza freni a oltre 300 km/h alla staccata di Curva 1. Ma lo spagnolo era l'unico pilota dell ...

Cinzia Gregorini funerali, domani l'addio alla mamma di Benedetta Vitali

Fano, 24 agosto 2020 - Oggi Cinzia Gregorini, mamma di Benedetta Vitali, morta nella strage di Corinaldo, avrebbe compiuto 59 anni e proprio oggi avrebbe coronato la sua lunga storia d’amore col compa ...

