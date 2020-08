Napoli, è già nostalgia Champions (Di lunedì 24 agosto 2020) Dallo scorso 8 agosto, giorno del match contro il Barcellona, passerà almeno più di un anno prima che il Napoli possa riassaporare il gusto di partecipare alla Champions League. I partenopei nella prossima stagione infatti “retrocederanno” in Europa League, competizione che rappresenta in qualche modo la Serie B europea. E già la nostalgia fra i tifosi azzurri si fa sentire visto che la Final Eight con scontri ad eliminazione diretta sin dai quarti di finale, ha elettrizzato milioni di appassionati in tutto il mondo. Betway, l’azienda leader nel settore delle scommesse calcio, ha pure chiesto un parere ad uno che di Champions se ne intende come Christian Panucci. In un interessante articolo pubblicato dal Blog l’Insider, il vincitore della competizione con Real Madrid e ... Leggi su ilnapolista

PaolinoNapolit7 : ?? Cosa Sai sul 5g ??? ?? Faresti bene a documentarti e a chiedere spiegazioni al tuo Sindaco se vedi istallare anten… - fromoztoz : @napoli_report @DiMarzio quanto la vedo nera quest’anno in casa Napoli. Un anno che non ci qualifichiamo in Champio… - napolista : Sky: non solo Reguilon, al Napoli piace anche Tagliafico Gli azzurri valutano altre piste per un esterno sinistro,… - lara_ugolini : RT @VIRGINI82274148: Questa cucciola è stata fatta accalappiare ieri sera a pollena trocchia in provincia di Napoli ,non supera i 6 mesi e… - e_c_o_c : E se lo dice anche il mio prof. Michele Scudiero (già preside facoltà giurisprudenza alla Federico II di Napoli) vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli già Napule... nera a mmità Quotidiano Napoli