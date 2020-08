Morte di Viviana e Gioele Mondello, il Pm non esclude nessuna ipotesi: “I corpi non erano vicini” (Di lunedì 24 agosto 2020) PALERMO – Il 4 agosto scorso, un giorno dopo la scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, il corpo della donna “era visibile ai piedi del traliccio” nei pressi dell’autostrada Messina-Palermo, “verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato”. È quanto emerso dall’esame delle immagini riprese dai droni dei vigili del fuoco e reso noto dalla procura di Patti, che indaga sulla scomparsa e la morte della dj di origini torinesi e del figlio. Leggi su dire

