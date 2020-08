Migranti, De Luca deciso a chiudere tutto: “Lamorgese venga a prendere un caffè per vedere la paura dei cittadini” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il sindaco di Messina Cateno De Luca minaccia di chiudere la struttura di accoglienza: dal 28 agosto non entrerà più nessuno. Sulla stessa linea il Governatore Musumeci. “Invito il ministro Lamorgese a fare un salto a Messina per un caffè per rendersi conto in prima persona della paura sugli occhi dei cittadini di Bisconte … L'articolo Migranti, De Luca deciso a chiudere tutto: “Lamorgese venga a prendere un caffè per vedere la paura dei cittadini” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Chri_Del_Corso : RT @CatenoDeLuca: Caro Nello @Musumeci_Staff io non ci sto! Ora Sui migranti tutti uniti contro Roma! Non puoi passare per il pessimo imita… - luca_lammerding : RT @Musumeci_Staff: Abbiamo rivendicato il diritto di tutelare la salute dei siciliani, di chi si trova in #Sicilia - alcuni milioni di cit… - luca_lammerding : RT @MariaLu91149151: Bravo qualcuno con la testa a posto c'è!!!Corriere della Sera: Sicilia, Musumeci: «Roma fuorilegge, vado dal giudice s… - GiuseppeMarmi : RT @CatenoDeLuca: Caro Nello @Musumeci_Staff io non ci sto! Ora Sui migranti tutti uniti contro Roma! Non puoi passare per il pessimo imita… - luca_lammerding : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Gad Lerner attacca Musumeci: “Fascista”. Ma il governatore accusa: 'È da razzista, caro Lerner, ammassare mi… -