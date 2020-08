Meteo devastante su Verona, succederà anche altrove (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Veneto si è rivelato vulnerabile agli impulsi di aria umida che vengono da oltre le Alpi. Il catino padano, dove con il calore africano si addensano elevatissime concentrazioni di umidità, favorisce la genesi di celle temporalesche che hanno similare intensità a quelle assai note delle grandi pianure nord americane. L’intensità dei temporali non è sufficiente a generare, per fortuna, i tornado che si verificano in america, ma comunque alcuni temporali hanno un’intensità mostruosa. Sono poco noti i temporali devastanti che ogni anno si osservano nell’alta pianura veneta, parliamo della pedemontana, dove da quelle parti ha l’abitudine di grandinare con chicchi giganteschi. La scorsa estate furono raccolti reperti fin sino i 10 cm di diametro. Ma è un po’ tutta l’area padana ... Leggi su meteogiornale

