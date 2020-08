Lutto nel giornalismo, è morto Arrigo Levi: aveva 94 anni (Di lunedì 24 agosto 2020) ... ma ci tornò subito dopo la guerra per dirigere la Gazzetta, tra il 1946 e il 1948. Poi, uno dopo l'altro, incarichi prestigiosi nel mondo dell'informazione e come consigliere al Quirinale dei ... Leggi su modena2000

LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - planetpaul65 : RT @LaStampa: Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa. Lo ricor… - lightmoon972 : RT @gazzettanapoli: Lutto nel giornalismo, morto a 94 anni Arrigo Levi. - infoitinterno : Lutto nel mondo del giornalismo, ci lascia Arrigo Levi - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: L'ultimo abbraccio a Sandro #Mazzinghi a #Pontedera, lutto cittadino nel giorno delle esequie del grande campione di pug… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

Presente e protagonista in tutte le grandi emergenze italiane dal terremoto del Centro Italia al Ponte Morandi, fino a Ischia, oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale in Umbria. Oggi la ...Via al piano per trasformare la casa del custode del cimitero in Luogo della memoria: il primo concepito come pinacoteca MONSELICE. Al via il cantiere per “Luogo della memoria”. In questi giorni la di ...