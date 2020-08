L'intelligenza artificiale sfida e batte i piloti dell'aeronautica militare americana (Di lunedì 24 agosto 2020) Heron Systems ha messo in campo un sistema di intelligenza artificiale che è riuscito recentemente non solo a superare un attuale pilota di caccia dell'aeronautica statunitense, ma a ottenere una vittoria impeccabile contro il suo avversario umano, vincendo tutti e cinque i combattimenti aerei."È un passo da gigante", ha detto il tenente colonnello Justin "Glock" Mock, un altro diplomato alla scuola di armi che ha anche co-ospitato la diretta streaming. Il programma DARPA, noto come AlphaDogfight Trials, è stato progettato per "dimostrare la fattibilità di sviluppare agenti autonomi efficaci e intelligenti in grado di sconfiggere gli aerei avversari in un combattimento aereo". In altre parole, se questo fosse il film Top Gun, Maverick e Goose sarebbero stati sostituiti da un drone senza ... Leggi su eurogamer

