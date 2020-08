La grandine e la pioggia di Verona non hanno compromesso la vendemmia (Di lunedì 24 agosto 2020) La pioggia e la grandine che si sono abbattute su Verona domenica 23 agosto hanno fatto danni non solo in città, ma anche nelle immediate vicinanze, colpendo i vigneti della Valpolicella a poche settimane dall’inizio della vendemmia. Per fortuna, da una prima analisi del Consorzio di Tutela Vini Valpolicella, sembra che il grande disastro sia stato limitato e che riguardi solo una parte della zona. È lo stesso presidente del Consorzio, Christian Marchesini, sul sito dell’unione italiana vini a stemperare l’apprensione. «La zona colpita rappresenta circa il 4 % della superficie vitata della Valpolicella – afferma – e di conseguenza possiamo affermare tranquillamente che la vendemmia non rischia di essere compromessa da questo evento ... Leggi su linkiesta

