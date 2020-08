Incendio tra Mandas e Serri: la Sardegna brucia (Di lunedì 24 agosto 2020) Vasto Incendio tra Mandas e Serri in Sardegna: in fumo centinaia di ettari di bosco, sul luogo anche elicotteri e canadair Un vastissimo Incendio tra Mandas e Serri sta mettendo a ferro e fuoco la Sardegna. Le fiamme altissime stanno divorando centinaia di ettari di bosco, alimentate e rinvigorite anche dal maestrale che sta rendendo difficilissimo il lavoro dei pompieri. Da ore ormai i Vigili del Fuoco sono sul posto nel tentativo di domare le fiamme, aiutati anche da due elicotteri e tre canadair. E’ l’inferno, il commento di Marco Pisano, sindaco del paese della Trexenta. Le temperature alte che stanno colpendo l’isola ed i venti di maestrale stanno arrecando moltissimi danni alla vegetazione della Sardegna. ... Leggi su bloglive

emergenzavvf : #Roma #22agosto 18:00, sette squadre e l’elicottero AB412 dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere un vasto… - matteosalvinimi : Le cause del rogo sono ancora da chiarire: mi aspetto che il Viminale, tra uno sbarco e l’altro, trovi il tempo per… - insolitame : RT @caotica1989: L'attrazione fisica tra due persone è solo la scintilla, ma è la sintonia mentale a far divampare l'incendio. (A. Curnetta… - TG24info : ULTIM'ORA Anagni - Furioso incendio tra via Casilina e via Muraglione (video) - - holy__motors : RT @caotica1989: L'attrazione fisica tra due persone è solo la scintilla, ma è la sintonia mentale a far divampare l'incendio. (A. Curnetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio tra Grosso incendio tra Mandas e Serri L'Unione Sarda Incendio tra Mandas e Serri: la Sardegna brucia

Vasto incendio tra Mandas e Serri in Sardegna: in fumo centinaia di ettari di bosco, sul luogo anche elicotteri e canadair Un vastissimo incendio tra Mandas e Serri sta mettendo a ferro e fuoco la Sar ...

Capo Miseno, fuochi d'artificio dalla barca: la scogliera va in fiamme

Capo Miseno, follia in barca: accende i fuochi d'artificio e appicca un incendio Una scena che ha dell'incredibile ripresa a Capo Miseno, uno dei luoghi balneari più noti della zona Flegrea: persone i ...

Vasto incendio tra Mandas e Serri in Sardegna: in fumo centinaia di ettari di bosco, sul luogo anche elicotteri e canadair Un vastissimo incendio tra Mandas e Serri sta mettendo a ferro e fuoco la Sar ...Capo Miseno, follia in barca: accende i fuochi d'artificio e appicca un incendio Una scena che ha dell'incredibile ripresa a Capo Miseno, uno dei luoghi balneari più noti della zona Flegrea: persone i ...