Giorgia Palmas si prepara al parto ma stizzita da un commento (Foto) (Di lunedì 24 agosto 2020) Giorgia Palmas ha dato qualche indicazione sulla data del parto rispondendo a Beatrice Valli che sarà presto ma non prestissimo. Dalle Foto che ha pubblicato nelle ultime ore qualche follower le ha consigliato di prepararsi perché il pancione dice che è quasi ora, in realtà è vero che Giorgia Palmas ha iniziato il conto alla rovescia ma manca ancora un pochino, giusto il tempo di godersi gli ultimi giorni di vacanza in tre, con la sua piccola Sofia e Filippo Magnini. Bellissima Giorgia Palmas si è mostrata tutta l’estate in costume e con il bikini nero di ieri appare sempre un vero spettacolo. E’ in gran forma con il suo pancione che per una follower è immenso, ed è ... Leggi su ultimenotizieflash

