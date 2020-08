Gioele e Viviana, quella piramide dai sogni infranti (Di lunedì 24 agosto 2020) Gioele e Viviana resteranno sempre avvolti in quella piramide di luce che cercavano sulla loro strada, quella strada già stabilita e dai sogni infranti in quel viaggio il cui ritorno era improbabile, in quell'ultimo viaggio di un amore inseparabile da tutto e da tutti finanche da quella morte violental ma non da quel male oscuro che li ha separati in terra, il vero colpevole di questa tragedia. Al di la di quei fatti e situazioni così tanto minuziosamente descritti in questi giorni (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - Corriere : Ecco perché, secondo la Procura, Viviana Parisi ha ucciso Gioele e si è suicidata - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - mamarcialis : RT @deltamikeMD: In questo caldo, confuso e per certi versi drammatico Agosto, tante storie di donne. Storie tristi, storie di solitudine,… - Alien1it : #Caronia. Disastro indagini e ricerche. Sin dal primo giorno pubblicizzata la tesi dell' omicidio-suicidio e che Vi… -