Figlia di Totti e Blasi su copertina Gente, Ordine dei giornalisti segnala la direttrice al consiglio di disciplina (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua a far discutere la copertina del settimanale Gente con Chanel, la Figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la netta presa di posizione pubblica dei genitori risalente a ieri sera, oggi il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, in accordo con il segretario Guido D'Ubaldo, ha deciso di "procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso - inserita nel testo unico della dentologia - per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della Figlia minorenne di due ... Leggi su blogo

TizianaFerrario : questa storia della figlia di #Totti tredicenne sbattuta in copertina per il suo fondo schiena è indecente. Una di… - stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Adnkronos : #Totti furioso: 'Il lato B di mia figlia minorenne in copertina' - mauneobux : RT @mauneobux: #News #attualità la figlia tredicenne di Totti e Ilari Blasi viene messa in copertina da #Gente con lato B esposto e comment… - mauneobux : #News #attualità la figlia tredicenne di Totti e Ilari Blasi viene messa in copertina da #Gente con lato B esposto… -