Precipita mentre monta un condizionatore | morto operaio di 58 anni

Ieri, un operaio di 58 anni, mentre installava un impianto di climatizzazione in via Pontone a Massa Lubrense, ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa 6 metri. L’uomo è precipitato con la schiena su un cordolo di cemento. Dopo alcuni tentativi di rianimazione, il personale del 118 ne ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

