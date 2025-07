’Armonie della Pieve’ a Montesorbo

Domani alle 21 la pieve di Montesorbo ospiterĂ il coro lirico "Alessandro Bonci" di Cesena per un imperdibile appuntamento musicale nell’ambito della rassegna " Armonie della Pieve ", promossa dall’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Mercato, in collaborazione con la Curia di Cesena-Sarsina. Il prestigioso coro lirico, realtĂ di riferimento a livello regionale, proporrĂ un ricco programma di celebri pagine del repertorio lirico e corale, in un percorso musicale pensato per esaltare la bellezza e la spiritualitĂ del luogo. L’evento nasce dalla sinergia tra istituzioni civili e religiose, da sempre impegnate per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico e spirituale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

