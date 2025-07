Petrolio in rialzo Wti a 66,81 dollari

Il petrolio è in rialzo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna ad agosto guadagna lo 0,7% e viene scambiato a 66,81 dollari al barile, mentre il Brent viene quotato a 68,85 dollari al barile (+0,5%).

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 62,79 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,84% a 62,79 dollari al barile.

Petrolio sotto i 60 dollari dopo la decisione Opec + di aumentare ancora la produzione - Petrolio ancora in calo sui mercati internazionali. Il Brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, si scambia intorno ai 60 dollari al barile, 15 dollari in meno di un mese fa, una flessione del 20%.

