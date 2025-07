Concluse le operazioni di ricerca di un escursionista di 33 anni, disperso nei giorni scorsi in Valchiavenna. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 19 di ieri sera in localitĂ Dalò, a circa 1000 metri di quota. Numerose le forze in campo: insieme con il CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno operato il SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza, i carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Sono stati impiegati anche i droni per esaminare l’area. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, per il recupero dell’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valchiavenna, ritrovato corpo del 33enne disperso