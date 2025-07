tennis memorial mugelli ottima la riuscita della prima edizione nel ricordo di luca

Il bilancio del 1° Memorial Luca Mugelli può dirsi piĂą che positivo: dal 28 giugno al 12 luglio, al DLF di Pistoia si è respirata un’aria di serena competizione, che ha portato sui campi giovani e meno giovani provenienti da vari circoli toscani. Ad aver ricordato un amico dedicandogli il trofeo di tennis sono stati in primis Emanuele Sessa e Giacomo Breschi dell’Asd Tennis, che con l’adesione spontanea ed entusiasta di molti altri soci e con la grafica Sandra Marliani, hanno messo in piedi un evento di grande successo. Gli 82 iscritti (18 femmine e 64 maschi) sono entrati in campo prima di tutto con la voglia di giocare e confrontarsi con leale spirito agonistico: il risultato ha portato sul podio femminile Matilde Meiattini, Asd Tennis Team Asciano, seguita da Martina Lulli, Empoli Tennis School Asd; sul podio maschile Matteo Crescenzio, Circolo Tennis Montecatini Terme Ads, seguito da Jacopo Bertini, Asd Casalguidi Tennis Club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

