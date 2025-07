Da gregario a centro dell' Inter | Frattesi cosa è cambiato tra la gestione Inzaghi e Chivu

Il centrocampista rinnoverĂ il contratto e resterĂ nerazzurro. La discussione dopo la finale di Champions, lo scarso minutaggio, la voglia di tornare a casa: tutto archiviato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da gregario a centro dell'Inter: Frattesi, cosa è cambiato tra la gestione Inzaghi e Chivu

In questa notizia si parla di: gregario - centro - inter - frattesi

Da gregario a centro dell'Inter: Frattesi, cosa è cambiato tra la gestione Inzaghi e Chivu.

Inter, Frattesi resta e rinnova: convinto anche da un gesto inatteso di Chivu - In poche settimane è completamente cambiata la prospettiva del centrocampista sul proprio futuro: Frattesi resta all'Inter ... Secondo fcinter1908.it

Inter, Frattesi si opera per un’ernia e scherza sui social: “Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi” - L’obiettivo è presentarsi tirato a lucido per la prima di un campionato che si annuncia fondamentale per il prosieguo della sua ca ... Si legge su msn.com