Via alla nuova stagione della Carrarese Ufficializzati gli acquisti Parlanti e Accornero

La Carrarese ha iniziato la prima parte del ritiro estivo allo Stadio Comunale "Lunezia" di Pontremoli che si protrarrà fino al 25 luglio con soggiorno all’Hotel Napoleon. Già questa domenica ci sarà la prima sgambata contro i dilettanti della Pontremolese. Ieri mattina la società azzurra ha ufficializzato gli ultimi due acquisti che portano a 9, per il momento, le operazioni in entrata tra conferme e nuovi innesti. Si tratta dei già annunciati Gabriele Parlanti, centrocampista prelevato dal Feyenoord, e Federico Accornero, attaccante preso dal Genoa. Entrambi i classe 2004 rappresentano un investimento per il futuro visto che sono stati contrattualizzati sino al 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

