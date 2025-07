In questi giorni il presidente della Yuasa Battery Grottazzolina Rossano Romiti è impegnato nella tre giorni di Volleymercato di Serie A che si sta svolgendo a Bologna e che si chiuderĂ oggi nel primo pomeriggio con il sipario che si alzerĂ sul calendario della Superlega edizione 2025-2026. "C’è consapevolezza dell’importante cammino compiuto che, restando sempre con i piedi per terra, non è un punto di arrivo perchĂ© vogliamo consolidarci". E proprio a Bologna, durante i confronti avuti con i colleghi e le altre societĂ , non sono di certo mancati i complimenti per il cammino dello scorso anno. "Fa molto piacere ricevere i complimenti da parte dei colleghi presidenti e dirigenti per la stagione conclusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romiti: "La Yuasa Battery vuole consolidarsi"