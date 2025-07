Basket B interregionale La Tarros con le toscane

E’ solo una bozza quella dei presidenti dei Comitati Regionali che solo oggi pomeriggio verrà vagliata dal Consiglio Federale della Fip a Roma ed eventualmente avvallata. Ma tutto lascia presupporre che non ci saranno modifiche né stravolgimenti. Confermate anche le nostre indiscrezioni riguardo il numero di squadre (15 e non più 16) per girone, che saranno sei in totale, ed anche riguardo le squadre ripescate, ben 4: Barcellona e Mola inserite nel girone 6, Genova nel girone 3 e Montebelluna nel girone 2. La Tarros Spezia viene dunque inserita nel girone 3 della serie B Interregionale che raggruppa tutte e nove le toscane (Costone Siena, Virtus Siena, Mens Sana Siena, Arezzo, Firenze, San Miniato, Empoli, Lucca e Cecina), l’altra ligure (Genova, ripescata) ed infine 4 delle sei piemontesi (Crocetta Torino, Collegno, Junior Casale e Derthona Lab. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket B interregionale. La Tarros con le toscane

Spezia Basket Tarros: colpo di mercato con l'arrivo di Primož Kmetic - E così, un po’ a sorpresa, Maurizio Caluri, il direttore sportivo dello Spezia Basket Tarros, ha già messo a segno un gran colpo di mercato che ha del clamoroso soprattutto per la tempistica con cui si è assicurato le prestazioni di Primož Kmetic, guardia slovena di 195 cm, mancino, campione europeo nel 2021 con la propria nazionale Under 19 e reduce dal proprio top in carriera per media di punti fatti nella massima serie slovena.

