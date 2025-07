È morto Lutto nello sport italiano il triste annuncio dopo l’incidente in gara

Una tragedia ha scosso il mondo dello sport italiano, in lutto dopo la tragica notizia della morte del giovane atleta. Dopo il gravissimo incidente in cui era rimasto coinvolto, il ragazzo era stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Ma nella serata del 16 luglio il suo cuore ha smesso di battere per sempre. L’atleta stava partecipando ad una gara, quando si è verificato l’improvviso incidente che non gli ha dato speranze di sopravvivenza nonostante il duro lavoro dei medici. Mancavano solo 30 chilometri al traguardo, ma presumibilmente a causa di un dosso, è caduto ed è finito in una discesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

