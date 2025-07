Comprare casa Anzio Bandiera Blu è tra le più economiche

Nel 2025 Anzio si conferma tra le località Bandiera Blu più ricercate da chi desidera acquistare una casa vicino al mare. Il riconoscimento internazionale, attribuito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale delle località costiere e lacustri più virtuose. Con 246 comuni premiati in tutta Italia, Anzio si distingue per la sua attrattività turistica, la presenza di servizi e un prezzo medio degli immobili contenuto, che la rende interessante sia per residenti che per investitori. Secondo l’analisi di Casa.it, Anzio rientra tra i dieci comuni Bandiera Blu 2025 più cercati in Italia per l’acquisto di abitazioni, insieme a realtà ben più costose come Venezia, Pescara e Sanremo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

