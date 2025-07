Taglio vitalizi ex deputati ricorso rifiutato | chi sono gli ex parlamentari

Il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari, attuato a seguito della Delibera Fico del 2018, è stato confermato. L’intero impianto non subirà modifiche, stando a quanto deciso dal Collegio di Appello della Camera. Totalmente respinti i tantissimi ricorsi presentati. Una vera e propria agitazione popolare, verrebbe da dire, con circa 800 ex deputati pronti a dar battaglia (legale) per ripristinare i propri benefici, eliminando il taglio. Un tentativo già fallito in primo grado. Taglio ai vitalizi rifiutato. Il Collegio di Appello della Camera ha deciso: il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari resta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Taglio vitalizi ex deputati, ricorso rifiutato: chi sono gli ex parlamentari

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto.

Taglio vitalizi: ricorso di 1.400 ex parlamentari che li rivogliono - E’ partito il ricorso di circa 1.400 ex deputati che chiedono di rivedere la delibera del 2018 che tagliava i vitalizi agli ex parlamentari, voluta dall’allora presidente di Montecitorio Roberto Fico.

Taglio vitalizi, chi sono gli ex parlamentari che hanno fatto ricorso - Sono centinaia gli ex parlamentari, riuniti in un’Associazione, ad aver presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi e che ora stanno aspettando di sapere se riusciranno a riavere il precedente assegno.

