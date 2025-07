L’Epppi per Capitani Coraggiosi a Cesenatico.

Cesenatico è stata una delle tappe di ’Epppi per Capitani Coraggiosi’, l’evento organizzato dal settore nautico nazionale dell’ Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani), e dedicato ai giovani Rover e Scolte provenienti da tutta Italia. L’iniziativa coniuga la passione per la vela con la crescita personale, permettendo ai partecipanti di misurarsi con il mare, la navigazione e il lavoro di squadra, elementi fondamentali per chi vuole mettersi alla prova oltre i confini delle attivitĂ abituali. L’Epppi, acronimo di Evento di progressione personale a partecipazione individuale, è pensato proprio per offrire ai ragazzi e alle ragazze l’opportunitĂ di acquisire nuove competenze tecniche e relazionali, vivendo un’avventura intensa e formativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

