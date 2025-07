I garfagnini Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi sono saliti sul podio, al terzo posto, nella Cisalpina Classic Race, in Valle d’Aosta, seconda prova del Campionato Italiano RegolaritĂ Auto Moderne Grandi Eventi Gran Turismo, anche se con una evidente amarezza in quanto si aspettavano un risultato migliore dopo l’ottimo secondo posto in Mille Miglia, con la Ferrari 488 gtb, ma un malfunzionamento tecnico di uno strumento ha determinato il risultato finale. La gara, svoltasi vicino al Monte Bianco, con una puntata al passo del Gran San Bernardo, era costituita da 76 prove cronometrate e da 6 prove a media, per ognuna delle quali erano previsti 6 rilevamenti segreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vergamini e Fabrizi a un passo dalla vittoria nella Cisalpina