«Il controllo di Mediobanca è raggiungibile con il 35% delle azioni, ma sono fiducioso che l'offerta ci porterà oltre al 66%» e se la scalata andrà a segno, «Alberto Nagel non sarà più il ceo della banca di piazzetta Cuccia». È chiara la risposta data ieri mattina dall'ad del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, alla giornalista di Bloomberg Tv che lo ha ospitato negli studi di Londra, dove è volato in questi giorni per incontrare gli investitori. L'uscita del top manager milanese viene, dunque, anticipata in modo esplicito da Lovaglio che, senza citarlo direttamente per nome, ha detto: «Sta mostrando di non essere interessato al progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lovaglio manda a casa Nagel: "Nuovo ad per Mediobanca"