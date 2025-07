Tragedia in Iraq scoppia incendio in un centro commerciale | circa 50 tra morti e feriti

Circa 50 persone sono rimaste uccise e ferite in un incendio scoppiato in un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut, hanno dichiarato i media statali. «Il numero delle vittime ha raggiunto circa 50 persone, tra morti e feriti, nel tragico incendio di un importante centro commerciale» scoppiato nella tarda serata di ieri, ha dichiarato il governatore della provincia di Wasit, Mohammed. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in Iraq, scoppia incendio in un centro commerciale: circa 50 tra morti e feriti

In questa notizia si parla di: incendio - centro - commerciale - circa

L'inchiesta sull'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti: cinque indagati tornano liberi - Cinque indagati dell'inchiesta sull'incendio al centro di stoccaggio dei rifiuti di contrada Piana Bugiades, a Licata, tornano liberi.

"Il Sottomarino" distrutto da un incendio, ParlAutismo all'opera: "Raccolta fondi per far ripartire il centro" - Le famiglie dell'Associazione nazionale ParlAutismo attraverso una raccolta fondi corrono in soccorso del centro "Il Sottomarino", frequentato da decine di giovani con disabilità intellettivo-relazionale e fisica per praticare sport, devastato nello scorso fine settimana da un rogo.

Scoppia incendio in una casa in centro: appartamento distrutto dalle fiamme - Modena, 28 aprile 2025 – Rogo questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento in via Ganaceto, in centro.

Il danno è stimato in circa 20.000 euro, secondo quanto fa sapere la Legacoop Sicilia ma all’incendio, che si sospetta sia doloso, si devono sommare anche i furti subiti nelle settimane scorse Vai su Facebook

Brucia un centro commerciale: 50 tra morti e feriti; Incendio al centro commerciale di Cassino, l'ipotesi dolosa: movimenti sospetti ripresi dalle telecamere; Incendio nel centro commerciale Panorama: danni per 4 milioni di euro, si indaga per dolo.

Tragedia in Iraq, scoppia incendio in un centro commerciale: circa 50 tra morti e feriti - Circa 50 persone sono rimaste uccise e ferite in un incendio scoppiato in un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut, hanno dichiarato i media statali. Riporta msn.com

Incendio in centro commerciale a Seul: salvate 40 persone rimaste ... - Seul, 3 gennaio 2025 – Un grande incendio ha interessato un centro residenziale e commerciale a Seongnam, nella parte meridionale di Seul (Corea del Sud): a riportarlo è l’emittente Ytn. Si legge su quotidiano.net