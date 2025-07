Siamo al trionfo del determinismo sociale Può aiutarci l’originalità intellettuale di Camillo Berneri

Siamo in un mondo ove si giustifica tutto, che se ne frega apertamente di qualsiasi etica: contano solo militare e mercantile. Persino bombardare per piĂą di un anno e mezzo civili, vecchi, donne e bambini, affamare piĂą di due mi­lioni di persone e lasciarli in balìa delle epidemie, ucci­dendone 90mila (25mila minori) e ferendone e mutilandone almeno il doppio fra Gaza, West Bank e Libano, è diventato "normale" (come dall'altra parte un pogrom su base fondamentalista e razzista con l'uccisione di oltre mille civili, neonati compresi, con stupri, torture e sequestro di ostaggi). Poi c'è l'Ucraina: una guerra per "in­terposte nazioni", con l'affermazione di interessi geo-politici e mercantili mediati e stabiliti ben fuori dai confini della terra invasa.

