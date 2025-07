Vuelle anche Zanotti in partenza Si vira sui due lunghi stranieri

Se corrisponde al vero la notizia di ieri sera, e cioè che Simone Zanotti sarebbe diretto a Pistoia, è molto probabile che la Vuelle debba cambiare strategia sulla scelta degli stranieri. Inizialmente si pensava di spendere i due visti sull’asse play-pivot, ma se dopo Eric Lombardi dovesse andarsene anche Simone, e dato che pure De Laurentiis dovrebbe transare il suo contratto, la scelta di prendere due lunghi americani diventerebbe quasi obbligata perché trovare addirittura due-tre pedine italiane che giocano nei ruoli di 4 e 5 appare pressoché impossibile a metà luglio. Uno dei nomi circolati in queste ore per gli stranieri è quello dell’ala pivot Cole Long, 29enne canadese, con esperienze nei campionati scandinavi (Norvegia e Svezia) e in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, anche Zanotti in partenza. Si vira sui due lunghi stranieri

In questa notizia si parla di: vuelle - zanotti - lunghi - stranieri

Vuelle: Imbrò e Zanotti verso l'addio, tensioni con Leka - Pensavo fosse amore invece era un calesse. E il binocolo, per due giocatori e cioè Imbrò e così anche per Zanotti, si può tranquillamente rovesciare.

Vuelle, anche Zanotti in partenza. Si vira sui due lunghi stranieri; Sfuma Moretti, un brutto colpo per la Vuelle; Basket italiano: mercato in fermento, Vuelle in difficoltà senza sponsor.

Vuelle, anche Zanotti in partenza. Si vira sui due lunghi stranieri - Se corrisponde al vero la notizia di ieri sera, e cioè che Simone Zanotti sarebbe diretto a Pistoia, è molto probabile che la Vuelle debba cambiare strategia sulla scelta degli stranieri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

La Vuelle getta l’esca per pescare Zanotti - Il Resto del Carlino - La Vuelle getta l’esca per pescare Zanotti Pesaro prova a riportare a casa il lungo che ha giocato in biancorosso per quattro stagioni. ilrestodelcarlino.it scrive