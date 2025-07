Il M5s sull' incendio nella riserva dannunziana | Con i tagli regionali ai fondi ancora meno tutele per la nostra pineta

“La verità è che quanto accaduto la notte scorsa nella pineta dannunziana, rappresenta la plastica conseguenza di scelte politiche scellerate. La Regione Abruzzo, guidata da Marsilio, e la giunta Masci a Pescara portano sul groppone la responsabilità diretta di un progressivo abbandono delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: dannunziana - pineta - incendio - riserva

Potenziati gli interventi di sfalcio del verde e riapre la pineta dannunziana - «I lavori di sfalcio del verde promossi dal Comune di Pescara sono stati potenziati, con l'intervento di un'altra ditta, subito dopo l'innalzamento delle temperature».

Incendio nella Pineta Dannunziana a Pescara, il sindaco: "Per un attimo ho rivissuto l'incubo del 2021" - Per alcune ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo scoppiato per cause in corso di accertamento

Pescara, incendio nella pineta Dannunziana: l'intervento dei vigili del fuoco - (LaPresse) Incendio nella notte tra martedì e mercoledì a Pescara nella pineta Dannunziana. Nelle immagini l’intervento dei vigili del fuoco.

A fuoco nella notte la riserva dannunziana Un incendio si è sviluppato questa notte nella pineta dannunziana, vicino al laghetto, a pochi metri da via... Vai su Facebook

Un #incendio nella notte ha interessato la pineta #Riserva dannunziana a #Pescara. I Vigili del Fuoco intervenuti con diverse squadre hanno domato le fiamme che erano divampate tra l'ex Aurum e l'Università . Vai su X

Il M5s sull'incendio nella riserva dannunziana: Con i tagli regionali ai fondi ancora meno tutele per la nostra pineta; Paura a Pescara: incendio nella notte nella Pineta dannunziana. Masci: «Ho rivissuto l’incubo del 2021; INCENDIO PINETA DANNUNZIANA PESCARA: CHIUSURA TEMPORANEA COMPARTI 3 E 4 PER MONITORAGGIO.

Incendio Pineta Dannunziana, chiusi due comparti - Chiusura temporanea, fino alle ore 24 di venerdì 18 luglio, dei comparti 3 e 4 della Pineta Dannunziana, interessata nella notte da un incendio. Come scrive ansa.it

Notte di terrore a Pescara: incendio in pineta Dannunziana fa paura! - Vasta mobilitazione di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine per contenere rogo nella riserva, sindaco Masci teme revival ... Scrive abruzzo24ore.tv