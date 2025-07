Anche il sindaco Sala indagato nell’inchiesta sull’urbanistica di Milano

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, risulta indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali la Procura ha chiesto al Gip gli arresti domiciliari per sei persone tra cui tra cui l'assessore all'Urbanistica, Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, e il 're del mattone' Manfredi Catella, Ceo di Coima. Come scrive il Corriere della Sera, le ipotesi di reato sono due: «False dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone» relativamente alla nomina di Marinoni e concorso in «induzione indebita a dare o promettere utilità » circa il progetto del Pirellino dell'archistar Stefano Boeri e di Catella.

