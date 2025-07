Danza sportiva Campionati italiani vola l’Atena dance team Brillano Francesco Canu e Irene Bigazzi

L’Atena Dance team di San Miniato porta in alto la bandiera del suo paese. Anzi a passi di danza si è messa in bella mostra ai campionati italiani di categoria, organizzati dalla Federazione italiana Danza sportiva e sport musicali. Una competizione di altissimo livello, che ha visto sfidarsi oltre undicimila ballerini sulle piste di Rimini nella kermesse da poco conclusa che ha visto ottimi piazzamenti dei partecipanti della scuola sanminiatese. Tra di loro si sono distinte due coppie di ragazzi dell’ Atena Dance Team. Jurgen Romaniello e Federica Veracini si sono classificati al 5º posto, su oltre 70 coppie, nella categoria 1934 A2 danze latine, conquistando il passaggio di merito in classe A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

