Dove ci sta portando il governo delle destre? Negli ultimi tre anni il debito pubblico è aumentato di 290 miliardi di euro, valori enormi e preoccupanti, ma debito non certo utilizzato per incentivare servizi pubblici e programmare investimenti per il bene comune, e quindi hanno messo scellerate fondamenta per un futuro di lacrime e sangue sul piano sociale ed economico. Il debito pubblico è servito per politiche di interessi politici di part e, soprattutto per alimentare l’economia di guerra e per fortificare le disuguaglianze nel Paese. Altro che destra sociale e sovranista, solo un coacervo di destre liberiste e subalterne agli interessi geopolitici internazionali, della Ue, della Nato e degli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che destra sociale e sovranista, il governo Meloni sta ubbidendo ai signori delle armi