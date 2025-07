La rivelazione Ucraina sfida gli azzurri | match da brividi a Lubiana con vista sulla Final Eight

L’Ucraina crede alla Final Eight di Volley Nations League. La partita di oggi è un match ball sia per l’Italia, che con una vittoria si metterebbe al riparo da brutte sorprese, sia per l’Ucraina, che è la vera rivelazione di questo torneo di qualificazione della VNL 2025. In pochi, alla vigilia, avrebbero indicato la squadra di Raul Lozano come potenziale finalista, ma, da matricola, la squadra ucraina è ad un passo dalla Final Eight e non ha reso facile la vita a nessuna delle rivali affrontate finora. L’Italia arriva bella carica alla sfida con la squadra ucraina. La vittoria di ieri con la Serbia è di quelle che aumentano l’autostima, che fanno crescere la fiducia: la squadra di De Giorgi ha giocato su altissimi livelli, non lasciando – se non nella primissima fase – alcun appiglio ad una Serbia che, bisogna dirlo, è entrata in totale confusione quando a metĂ del primo parziale, Masulovic si è procurato un serio infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

