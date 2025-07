Marco Corrado è passato alla guida del Rivasamba Cambio al timone dell’Asd Magrazzurri Gli obbiettivi del nuovo mister Alessio Barletti

Cambio al timone dell’ Asd Magrazzurri dopo l’addio di Marco Corrado, passato alla guida del Rivasamba. Sulla panchina della prima squadra è arrivato Alessio Barletti, che è stato promosso dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore e che avrĂ il compito di gestire al meglio il gruppo, cercando di ben figurare nel campionato tutt’altro che scontato di Promozione Ligure. Mister com’è stato il primo approccio nel nuovo ruolo? "Decisamente molto positivo. Sinceramente non mi aspettavo un’accoglienza del genere. I ragazzi si sono dimostrati subito contenti della decisione presa della societĂ e mi hanno fatto sentire il loro supporto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marco Corrado è passato alla guida del Rivasamba. Cambio al timone dell’Asd Magrazzurri . Gli obbiettivi del nuovo mister Alessio Barletti

In questa notizia si parla di: marco - corrado - passato - guida

Buon compleanno Mario Giordano, Corrado Accaputo, Marco d’Auria… - Buon compleanno Mario Giordano, Lorenzo Pellegrini, Francesco Moser, Corrado Accaputo, Marco d’Auria, Emanuel Pinchas Abrahamson, Lino Dainese, Pietro Soddu, Rosalba Neri, Chico Buarque, Aung San Suu Kyi, Salman Rushdie, Edoardo Raspelli, Gilda Giuliani, Stefano Bizzotto, Pasquale Bruno, Cristina Bignardi, Massimiliano Gallo, Cristina Guerra, Sergio Boccadutri, Valerio Cleri, Claudio Terzi, Andrea de Falco, Riccardo Cervi, Laura Spreafico… Oggi 19 giugno compiono gli anni: Corrado Accaputo, giornalista; Marco d’Auria, giornalista; Emanuel Pinchas Abrahamson, opinionista; Pietro Soddu, politico; Paolo Scandaletti, giornalista, scrittore; Roberto Gori, ex calciatore, allenatore; Rosalba Neri, attrice; Mario Villa, ex calciatore; Luigi Bartolomei, ex calciatore; Alfio Brina, politico; Chico Buarque, cantante, scrittore, compositore; Fabio Baldassarri, politico; Aung San Suu Kyi, politica; Salman Rushdie, scrittore, saggista, attore; Lino Dainese, imprenditore.

Un viaggio tra letteratura e musica: il 28 giugno sul terrazzo panoramico di Monte Vidon Corrado, serata dedicata a Paolina Leopardi con Francesca Monaco e Marco Poeta. Vai su Facebook

L'avanguardia viene dal passato: uno dei bar più storici della Sicilia è diventato un capofila dell'innovazione; Corrado e Vaccarezza concludono l’avventura al Genova Calcio; Marco Osti accusato di omicidio stradale: gli era stata già tolta la patente per guida in stato di ebbrezza.

Marco Corrado è passato alla guida del Rivasamba. Cambio al timone dell’Asd Magrazzurri . Gli obbiettivi del nuovo mister Alessio Barletti - Cambio al timone dell’Asd Magrazzurri dopo l’addio di Marco Corrado, passato alla guida del Rivasamba. Lo riporta sport.quotidiano.net

Gaeta: Marco Crocco è il nuovo presidente. Arriva il sì di Corrado - L’imprenditore gaetano Marco Crocco è il successore di Paolo Ciccariello alla guida dell'ASD Gaeta 2010. Come scrive ilmessaggero.it