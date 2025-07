Circolo Firenze in festa | Over 50 che spettacolo

Risultati eccezionali per il Circolo Tennis Firenze 1898, sia nel settore giovanile che nei master. La società biancorossa ha festeggiato la conquista del titolo italiano a squadre Over 50 maschile nella storica sede alle Cascine. La Carratelli Holding, già partner del club centenario con l’assegnazione delle borse di studio per quattro tra giocatori e giocatrici più meritevoli a livello giovanile, ha voluto celebrare, con i protagonisti e i soci, questo risultato prestigioso che ha portato al Circolo del Tennis Firenze lo scudetto tricolore di categoria. "È un risultato straordinario che premia la determinazione e l’impegno della nostra squadra, capace di riscattare la finale persa lo scorso anno e riportare a Firenze un titolo così prestigioso – spiega Gabriele Carratelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

