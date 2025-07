Alla Croce Rossa il nuovo centro di simulazione avanzata

Il progetto è diventato realtĂ : il Comitato di Udine della Croce Rossa Italiana da oggi dispone di un centro di simulazione avanzata. La nuova unitĂ Â servirĂ ad ampliare la gamma di situazioni che il simulatore (ovvero la persona che sta imparando o si sta esercitando in azioni di pronto soccorso). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: croce - rossa - simulazione - avanzata

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione.

Due anni fa l'alluvione, dal Comune di Faenza il ringraziamento alla Croce Rossa: "Dedizione e spirito di servizio" - Domenica l'amministrazione comunale ha incontrato nella sala del consiglio comunale oltre cento volontari della Croce Rossa di Faenza per ringraziarli per la loro grande collaborazione nella gestione di numerosi eventi e, in particolare, per il loro ruolo cruciale durante le alluvioni.

La mozzetta rossa, la croce d'oro e la stola pontificia: cosa significano i paramenti di Leone XIV - A differenza dello stile dimesso scelto da Francesco, Leone XIV alla sua elezione ha scelto di indossare i paramenti completi per la presentazione al mondo, come fece Benedetto XVI

Croce Rossa Italiana - Comitato di Novara | Novara Vai su Facebook

La protagonista nell’esercitazione “Mare Aperto 25” della Marina Militare; Comitato Roccalumera-Taormina della Cri: simulazione di evacuazione di ospedale in caso di sisma; Festa della Donna al Ruggi: tutto pronto per i Percorsi di Formazione sull'Autopalpazione al Seno.

Croce Rossa, primo simulatore di droni per le emergenze - La Croce Rossa ha inaugurato a Bologna il primo centro di formazione alle operazioni di soccorso con eliambulanze e droni. Si legge su tomshw.it

Amatrice, maxi esercitazione della Croce Rossa: simulati soccorsi in ... - Ad Amatrice maxi esercitazione della Croce rossa italiana con centinaia di soccorritori. Segnala ilmessaggero.it